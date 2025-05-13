الطقس المتوقع في الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.
الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. الخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:50، والمد الثاني عند الساعة 01:41، والجزر الأول عند الساعة 08:24، والجزر الثاني عند الساعة 19:21.
بحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:16 والمد الثاني عند الساعة 22:01، والجزر الأول عند الساعة 16:50، والجزر الثاني عند الساعة 04:45.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
|المدينة
|الحرارة العظمى
|الحرارة الصغرى
|الرطوبة العظمى
|الرطوبة الصغرى
|أبوظبي
|41
|27
|70
|20
|دبي
|41
|31
|60
|15
|الشارقة
|40
|25
| 70
| 20
|عجمان
|38
|29
|75
| 20
|أم القيوين
|39
|22
|75
| 20
|رأس الخيمة
|42
|23
|70
|20
|الفجيرة
|39
|32
|85
|30
|العـين
|42
|29
|60
|10
|ليوا
|43
|24
|50
|10
|الرويس
|40
|25
|60
|10
|السلع
|41
|24
|65
|20
|دلـمـا
|36
|27
|80
|35