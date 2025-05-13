برعاية وحضور نهيان بن مبارك.. مدرسة الجالية الأميركية في أبوظبي تكرم لبنى القاسمي بجائزة القيادة المجتمعية

برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، كرمت مدرسة الجالية الأميركية في أبوظبي «ACS» معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي بجائزة القيادة المجتمعية لعام 2025، وذلك خلال حفل العشاء السنوي للمدرسة، الذي أقيم مؤخراً في فندق كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تولي اهتماماً كبيراً بالتعليم والتنمية البشرية كأساس للتقدم والازدهار المستدام، حيث يؤكد سموه دائماً أن مستقبلنا ومشاركتنا الفاعلة في التطورات العالمية تتطلب التخطيط والتنفيذ الدقيق لبرامجنا التعليمية والتدريبية.

وأعرب معاليه عن اعتزازه بالمستوى التعليمي المتميز الذي تقدمه مدرسة الجالية الأميركية التي تعد جزءاً مهماً من المشهد التعليمي في أبوظبي والإمارات لأكثر من 50 عاماً، وخرّجت أجيالاً استفادت من العلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة الأميركية والإمارات، مما عزز مجتمع المدرسة.

كما أثنى معاليه على جهود المدرسة في تعزيز التسامح والقيم الإيجابية، مؤكداً أن التعليم هو وسيلة فعالة لتعزيز قيم السلام والصدق والنزاهة وتحمل المسؤولية، كما أشار إلى أن اختيار المدرسة في عام المجتمع شعار «معاً نصنع الأحلام» يعكس دورها القيادي في خدمة المجتمع.

من جهتها، أعربت معالي الشيخة لبنى القاسمي عن تقديرها للتكريم، مشيدة بجهود القيادة الرشيدة في تطوير قطاعي التعليم والصحة، وأكدت على مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتميز والإنجاز.

حضر الحفل كل من سعادة مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، وسعادة فريدريك فلورن، سفير مملكة السويد لدى الدولة، وسعادة أليسون ميلتون، سفيرة جمهورية إيرلندا لدى الدولة، وسعادة لورنزو فَنارا، سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة، إلى جانب سامر عبدالحق، المستشار القانوني العام في دائرة المالية في أبوظبي، والدكتور عبدالله الشمري، المدير التنفيذي في دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، وسعادة ناصر النويس، رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا، والراعي الماسي للفعالية، وقد انضم إليهم أكثر من 550 ضيفاً من القادة البارزين والداعمين والأصدقاء من مجتمع المدرسة، ممن لبوا دعوة الحضور للاحتفاء بإرث معاليها، ومساهماتها في خدمة الوطن والعالم في مجالات الخدمة والقيادة والتأثير الإنساني.

وأكدت سعادة مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية، على أهمية تكريم شخصية قيادية كرست حياتها لخدمة المجتمعات وتعزيز التواصل الثقافي، فيما أشارت مونيك فليكنجر، مديرة المدرسة، إلى أن معالي الشيخة لبنى تمثل نموذجاً ملهماً للعطاء والقيادة.

وتُمنح جائزة القيادة المجتمعية سنوياً لتكريم الشخصيات التي تجسد قيم المدرسة الأساسية، وقد تم اختيار معالي الشيخة لبنى القاسمي هذا العام، تقديراً لدورها الرائد كأول وزيرة في تاريخ دولة الإمارات وأول وزيرة للتسامح عالمياً، وقيادتها المتميزة في مختلف القطاعات، مثل الاقتصاد والتجارة والتعليم والعمل الخيري. تضمن الحفل عروضاً إبداعية قدمها طلاب المدرسة تجسد قيم الشمول والتمكين والرؤية المستقبلية التي تمثلها شخصية معالي الشيخة لبنى القاسمي.