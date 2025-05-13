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علوم الدار

فريق طبي في أبوظبي ينهي معاناة طفل فلسطيني من غزة بزراعة نخاع عظم ناجحة

فريق طبي في أبوظبي ينهي معاناة طفل فلسطيني من غزة بزراعة نخاع عظم ناجحة
13 مايو 2025 18:46

تكللت جهود فريق طبي بمستشفى "ياس كلينك - مدينة خليفة" بالتعاون مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية (ADSCC)، بالنجاح في إنهاء معاناة طفل فلسطيني قادم من قطاع غزة يعاني من مرض جيني نادر، بعد رحلة علاج استمرت سبعة أشهر، حيث خضع لعملية زراعة نخاع عظم ناجحة، منهية بذلك فترة حرجة تضمنت تنويماً مكثفاً.
واستقبل الطفل في حالة صحية حرجة ليخضع لرعاية متخصصة في وحدة العناية المركزة للأطفال؛ وبفضل التنسيق الفاعل بين إدارة المستشفى ودائرة الصحة - أبوظبي، جرى تسهيل قدوم شقيقته من غزة لتكون المتبرعة بعملية الزراعة المنقذة لحياته.
وأكد الفريق الطبي المعالج أن زراعة نخاع العظم كانت الخيار الوحيد لإنقاذ حياة الطفل الذي كان يواجه خطر الوفاة نتيجة مضاعفات المرض النادر الذي أثر على جهازه المناعي ووظيفة نخاع العظم وتسبب في التهابات حادة.
وقد تضافرت جهود فريق طبي متكامل من مختلف التخصصات لتقديم الرعاية الشاملة للطفل طوال فترة علاجه، وصولاً إلى تماثله للشفاء ومغادرته المستشفى برفقة عائلته، مع آمال بمستقبل صحي.

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