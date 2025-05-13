«السلامة الغذائية» تغلق 5 مطاعم وسوبرماركت

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قرارات بالإغلاق الإداري لخمسة مطاعم، وسوبرماركت، لمخالفتها القانون وخطورتها على الصحة العامة.

تضمنت الإغلاق الإداري بحق 3 مطاعم، وذلك لمخالفتها القانون وكذلك لخطورتها على الصحة العامة. وشمل كلاً من مطعم وكافتيريا مشاوي لاهور جاردن - ذ.م.م – فرع، والذي يقع في أبوظبي - الخالدية - غرب 4 يحمل الرخصة التجارية رقم 4904174 CN-، وكافتيريا كرك فيوتشر وتقع في جزيرة أبوظبي، غرب 4، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم 3998230، ومطعم ركن المقام الذي يقع في منطقة مصفح الصناعية - 37، والذي يحمل الرخصة التجارية رقم (1066090-CN) ومطعم باك راوي – فرع 1، الذي يقع في منطقة مصفح الصناعية - 37، ويحمل الرخصة التجارية رقم (CN-1895014-1) ومطعم سالتي ديسي دربار الذي يقع في منطقة مصفح الصناعية - 40، والذي يحمل الرخصة التجارية رقم (CN-4978963)، بالإضافة إلى سوبرماركت «ريتش آند فريش ذ.م.م» في مدينة محمد بن زايد، شرق 9 بأبوظبي، والذي يحمل الرخصة التجارية رقم (CN-1750783).