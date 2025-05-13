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علوم الدار

حمدان بن محمد يترأس اجتماع اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي

حمدان بن محمد يترأس اجتماع اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي
13 مايو 2025 21:12

ترأس سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، اجتماع اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «ترأست اليوم اجتماع اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، حيث اعتمدنا حزمة من المبادرات والمشاريع النوعية تحت عنوان واحد "رفاهية وجودة حياة المواطن" فهذه أولوية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فتوجيهاته واضحة بأن المواطن هو أولاً وثانياً وثالثاً في كافة مشاريعنا ومبادراتنا».
وأضاف سموه: «كما اعتمدنا خلال الاجتماع الخطة التنفيذية لمصارف الأوقاف المجتمعية بأصول عقارية ومالية بقيمة 10 مليارات درهم، وبعوائد متوقعة تصل إلى مليار درهم سنوياً بحلول عام 2033 ... نموذج جديد بعوائد مستدامة من أجل عطاء مستدام».
وتابع سموه: «خلال الاجتماع، اطلعت على تقرير شامل حول إنجازات اللجنة وأبرز مشاريعها المستقبلية، والتي تستهدف تحسين جودة حياة كافة شرائح مجتمعنا. منذ تأسيسها، دعمت اللجنة وتابعت توظيف أكثر من 33,400 مواطن ومواطنة في القطاعين الحكومي والخاص، وفي ملف الإسكان، تم تنفيذ 1,315 وحدة سكنية، وتقديم 10,131 منحة أراضٍ، و8,663 منحة مالية وإسكانية، إلى جانب 9,204 قروض إسكانية ... الإسكان أولوية، وسنواصل متابعة هذا الملف بكافة تفاصيله من أجل راحة المواطنين واستقرارهم .... نعمل اليوم من أجل غدٍ أكثر ازدهاراً... ومجتمع أكثر تماسكاً... ومواطن أكثر سعادةً، ونبشركم بأن القادم في دبي أفضل وأجمل».
واختتم سموه: «كما تم إعفاء 426 مواطناً من المتعثرين في سداد قروض الإسكان بقيمة 146 مليون درهم، وعلى هامش الاجتماع أطلقنا "مبادرة ذخر المتقاعدين"، تقديراً لما قدموه من عطاء في خدمة دبي وأهلها، حيث تتضمن المبادرة باقة متكاملة من المشاريع والبرامج لدعمهم وتمكينهم، كما اعتمدنا كذلك "مبادرة مخيم غمران"، التي ستجمع جيل الآباء والأبناء للتخييم في صحراء دبي، بهدف غرس المهارات الاجتماعية، وتعزيز التواصل بين الأجيال، وترسيخ قيمنا الأصيلة».

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