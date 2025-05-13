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علوم الدار

«مؤسسة الإمارات» تطلق ورقة سياسات لإعادة صياغة مفاهيم الصحة النفسية

«مؤسسة الإمارات» تطلق ورقة سياسات لإعادة صياغة مفاهيم الصحة النفسية
14 مايو 2025 01:06

‎أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت مؤسسة الإمارات، بالشراكة مع تكّلم، بيور هيلث، وسكينة، بمناسبة بدء شهر التوعية بالصحة النفسية، ورقة سياسات جديدة بعنوان: «الدور الحاسم لتحوّل السرديات في تعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات». 
تمثل هذه الورقة خطوة نوعية نحو بناء منصة جماعية تُعيد تشكيل الطريقة التي ينظر بها المجتمع إلى الصحة النفسية، من خلال سردية جديدة ترتكز على التعاطف والوعي والتمكين. 
قالت شيستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيور هيلث: «إعادة صياغة الطريقة التي نتحدث بها عن الصحة النفسية أمر أساسي لتعزيز الرفاه في مجتمعنا. ومن خلال تعاوننا مع مؤسسة الإمارات في مثل هذه المبادرات، نُسهم معاً في تعزيز الجهود الوطنية التي تضع الصحة النفسية في صميم مجتمعاتنا». 
وقال أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: «تغيير السرديات مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود من مختلف القطاعات. هذه الورقة دعوة مفتوحة للعمل الجماعي نحو مجتمع يعترف بأن العافية النفسية جزء أساسي من القوة الإنسانية». 
‎وقالت خولة حماد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة تكلَّم: «تُؤكد هذه الورقة البحثية أن التغيير الجوهري ينطلق من قلب المجتمعات. فعندما تتكاتف الأسر والمعلمون ومقدمو الرعاية الصحية والقادة المحليون، يصبح بالإمكان كسر الصمت المحيط بقضايا الصحة النفسية، وبناء منظومات دعم تتسم بالشمولية وسهولة الوصول والاستدامة».

الصحة النفسية
الإمارات
مؤسسة الإمارات
بيورهيلث
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