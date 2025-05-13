«جسور أمل القابضة» تواصل دعم أصحاب الهمم في مصر

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار التعاون المشترك بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ووزارة الشباب والرياضة المصرية، وضمن برنامج «جسور أمل القابضة» الذي يحظى برعاية شركة القابضة (ADQ)، تواصل القوافل الطبية والتوعوية تقديم خدماتها الإنسانية المتكاملة لأصحاب الهمم وأسرهم في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وخصوصاً في المناطق الريفية.

وشهد مركز التنمية الشبابية بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، أمس، تنفيذ إحدى هذه القوافل التي تضمنت 12 عيادة طبية متخصصة، إضافة إلى عدد من المبادرات المجتمعية المصاحبة، شملت توزيع 500 كرتونة مواد غذائية على أسر أصحاب الهمم، و500 حقيبة ملابس على أسر الأيتام، إلى جانب 300 نظارة طبية لضعاف البصر.

وأكد عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن ما تشهده محافظات مصر من نشاط متواصل للقوافل الطبية التابعة ضمن برنامج ‘جسور أمل القابضة’، يعكس التزام المؤسسة العميق بتقديم الدعم لأشقائنا من أصحاب الهمم وأسرهم، لاسيما في المناطق الريفية.