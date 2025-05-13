«زايد العليا» تنظّم «يوم الإمارات الطبي»

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار التزامها الدائم بصحة ورفاهية أصحاب الهمم، نظّمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون مع جمعية الإمارات الطبية فعاليات مميزة بمناسبة «يوم الإمارات الطبي»، المبادرة الوطنية السنوية التي تُقام في شهر مايو.

وجاء تنظيم الفعالية بالتعاون مع مجلس شباب مؤسسة زايد العليا، وبمشاركة عدد من الجهات الطبية الرائدة. وقال عبدالله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: نحن في المؤسسة نؤمن أن الصحة هي الأساس لتحقيق التمكين الشامل لأصحاب الهمم.

من جانبها، أعربت الشيخة الدكتورة علياء حميد القاسمي، الأمين العام لجمعية الإمارات الطبية، عن فخرها بالدور الذي تؤديه الجمعية منذ تأسيسها في 9 مايو 1981، في تطوير التعليم الطبي المستمر للكوادر الصحية بالدولة.