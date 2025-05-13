الأربعاء 14 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«مشد خورفكان».. خطوة رائدة نحو تنمية البيئة البحرية في الشارقة

الدراسة تعتمد على تقنيات متقدمة لرصد وتحليل كميات وأنواع الأسماك (وام)
14 مايو 2025 01:08

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
دعم الإمارات للسودان.. نموذج للدبلوماسية الإنسانية الفاعلة
خدمات رقمية لدعم التحاق المجندين بالجامعات

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة حماية البيئة البحرية، والحفاظ على مواردها وتنميتها، بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة، أطلقت هيئة الشارقة للثروة السمكية مشروع «مشد خورفكان»، بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعكس الشراكة الفاعلة والتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص في دعم الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات وإمارة الشارقة في مجال الاستدامة البيئية.
وفي هذا السياق، أجرت الهيئة مسحاً بيئياً دقيقاً لقاع البحر في أحد المواقع الحيوية بمدينة خورفكان، بالتعاون مع شركة متخصصة، وذلك ضمن المرحلة التجريبية للمشروع الذي يهدف إلى دراسة فعالية الكهوف الاصطناعية في توفير موائل بحرية آمنة وجاذبة للكائنات البحرية، وتحليل أثرها على النظام البيئي البحري المحلي.
وأكد علي أحمد أبوغازيين، رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية، أن مشروع «مشد خورفكان» يمثل خطوة نوعية نحو تنمية واستدامة الثروة السمكية في الإمارة، من خلال توفير بيئات بحرية متنوعة تشجع على تكاثر الأسماك وتعزز التنوع الحيوي.
وأوضح أن الهيئة أبرمت في عام 2024 شراكة مع شركة «هايجو إكس» العالمية المتخصصة، لدراسة المشروع على مدى عام كامل، مستندة إلى مراجعة شاملة لأفضل الممارسات العالمية في تصميم الشعاب الصناعية، وقال إن الدراسة اعتمدت على تقنيات متقدمة، من بينها المسح ثلاثي الأبعاد، لرصد وتحليل الكميات والأنواع المختلفة من الأسماك.

البيئة البحرية
الإمارات
الشارقة
خورفكان
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» وأميركا.. شراكة استراتيجية ومصالح مشتركة
اليوم 01:10
أطفال يتدافعون للحصول على حصة طعام ساخنة بمدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: 71 ألف طفل مهددون بسوء التغذية في غزة
اليوم 01:09
سيارات مدمرة جراء الاشتباكات في طرابلس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هدوء حذر في طرابلس بعد اشتباكات دامية
اليوم 01:09
شخص يتفقد مستشفى ناصر الذي تضرر جزء منه في أعقاب غارة إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى في مناطق متفرقة بقطاع غزة
اليوم 01:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©