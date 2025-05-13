«مشد خورفكان».. خطوة رائدة نحو تنمية البيئة البحرية في الشارقة

الشارقة (وام)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة حماية البيئة البحرية، والحفاظ على مواردها وتنميتها، بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة، أطلقت هيئة الشارقة للثروة السمكية مشروع «مشد خورفكان»، بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعكس الشراكة الفاعلة والتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص في دعم الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات وإمارة الشارقة في مجال الاستدامة البيئية.

وفي هذا السياق، أجرت الهيئة مسحاً بيئياً دقيقاً لقاع البحر في أحد المواقع الحيوية بمدينة خورفكان، بالتعاون مع شركة متخصصة، وذلك ضمن المرحلة التجريبية للمشروع الذي يهدف إلى دراسة فعالية الكهوف الاصطناعية في توفير موائل بحرية آمنة وجاذبة للكائنات البحرية، وتحليل أثرها على النظام البيئي البحري المحلي.

وأكد علي أحمد أبوغازيين، رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية، أن مشروع «مشد خورفكان» يمثل خطوة نوعية نحو تنمية واستدامة الثروة السمكية في الإمارة، من خلال توفير بيئات بحرية متنوعة تشجع على تكاثر الأسماك وتعزز التنوع الحيوي.

وأوضح أن الهيئة أبرمت في عام 2024 شراكة مع شركة «هايجو إكس» العالمية المتخصصة، لدراسة المشروع على مدى عام كامل، مستندة إلى مراجعة شاملة لأفضل الممارسات العالمية في تصميم الشعاب الصناعية، وقال إن الدراسة اعتمدت على تقنيات متقدمة، من بينها المسح ثلاثي الأبعاد، لرصد وتحليل الكميات والأنواع المختلفة من الأسماك.