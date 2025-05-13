جامعة الشارقة تبحث التعاون الأكاديمي مع جامعة فودان الصينية

الشارقة (وام)

بحثت جامعة الشارقة التعاون الأكاديمي والعلمي مع جامعة فودان الصينية؛ بهدف تعزيز التبادل الثقافي والعلمي، وتوسيع مجالات الشراكة الأكاديمية، خاصة مع كلية السياسات العامة في الجامعة.

جاء خلال زيارة وفد من جامعة فودان، إحدى أعرق الجامعات في جمهورية الصين الشعبية إلى جامعة الشارقة، وضم الدكتور ييجيا جينغ، المستشار الأول لرئيس الجامعة للتعاون العالمي، وعميد معهد السياسات العامة العالمية، وعدداً من المسؤولين والأكاديميين المختصين في شؤون السياسات العامة والعلاقات الدولية.

والتقى الوفد الزائر الدكتور يوسف الحايك، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور محمد عادل السرحاني، نائب مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتور شيامال كاتاريا، رئيس قسم العلاقات الدولية بكلية السياسات العامة.