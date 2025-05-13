رائد الفضاء أندرو فويستل يلقي كلمة في حفل تخريج «نيويورك أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

يخاطب الدكتور أندرو فويستل، رائد الفضاء في وكالة الفضاء الأميركية وأخصائي الفيزياء، دفعة 2025 من خريجي جامعة نيويورك أبوظبي في الحفل الذي تحييه الجامعة بمناسبة تخريج الدفعة الثانية عشرة من طلابها بتاريخ 22 مايو.

يعتبر فويستل من أبرز رواد الفضاء المخضرمين، كونه قد شارك في ثلاث من رحلات وكالة الفضاء الأميركية قضى فيها أكثر من 226 يوماً في الفضاء.

وبفضل خبرته الطويلة في مجالات أبحاث طبقات الأرض واستكشاف الفضاء، فإنه يضفي بعداً مميزاً على حفل التخريج في جامعة نيويورك أبوظبي.

وبخبرته الواسعة في السباحة الفضائية بمقدار حوالي 60 ساعة خلال تسع جولات، يعتبر فويستل ثالث رواد الفضاء الأميركيين من حيث طول مدة النشاطات خارج المركبات الفضائية.

وقال فابيو بيانو، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي: «للدكتور فويستل حياة مهنية استثنائية، من دراسة الاهتزازات الأرضية في المناجم، وصولاً إلى صيانة منظار هابل الفضائي، وتجسد مسيرته روح الفضول العلمي والاستكشاف التي نشجعها في جامعة نيويورك أبوظبي. وسيكون لخطابه بالغ الأثر على خريجينا الذين يتميزون بالتنوع الثقافي والفكر الطلائعي».