«تريندز» يشارك في حوار «مستقبل العالم» بروسيا

أبوظبي (الاتحاد)

شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه في روسيا، في جلسات الحوار المفتوح الذي عقده المركز الوطني «روسيا» في موسكو مؤخراً، تحت عنوان «مستقبل العالم.. منصة جديدة للنمو العالمي».

وتمحورت المناقشات حول التحديات التي يواجهها اقتصاد العالم، وسبل بناء نظام عالمي عادل وديمقراطي يقوم على مبادئ المساواة الحقيقية، إلى جانب تطوير مبادرات وتوصيات لضمان نمو اقتصادي مستدام في ظل التحديات والتغيرات العالمية.

وساهم في الحوار المفتوح، الذي مثَّل فيه «تريندز»، فهد المهري، رئيس قطاع «تريندز» دبي، والدكتور محمد رشوا، مستشار قطاع «تريندز» دبي، ومدير مكتب روسيا، خبراء دوليون واقتصاديون بارزون من 100 دولة، ناقشوا القضايا الملحة في الأجندة الاقتصادية العالمية.

وشارك فهد المهري، في المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش مساهمة المركز في فعاليات الحوار المفتوح.