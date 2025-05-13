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«تريندز» يختتم مشاركته في «الإعلامي العربي» بالكويت

محمد العلي والمشاركون خلال الندوة (من المصدر)
14 مايو 2025 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتم مركز تريندز للبحوث والاستشارات مشاركته الحافلة بالنشاطات والتفاعلات المثمرة في فعاليات الدورة العشرين من الملتقى الإعلامي العربي الذي استضافته دولة الكويت مؤخراً.
وشهدت مشاركة «تريندز» باعتباره شريكاً تنظيمياً في الملتقى حضوراً لافتاً وتفاعلاً واسعاً مع نخبة من القيادات الإعلامية والفكرية والثقافية والفنية من مختلف أنحاء الوطن العربي.
تميّزت مشاركة «تريندز» بتنظيم جلسة حوارية وزارية رفيعة المستوى تناولت موضوعاً حيوياً، يشغل الساحة الإعلامية والتكنولوجية، حيث جمعت الجلسة تحت عنوان «تحوُّلات المشهد الإعلامي في العصر الرقمي» معالي الدكتور رمزان النعيمي، وزير الإعلام في مملكة البحرين، ومعالي بول مرقص، وزير الإعلام في الجمهورية اللبنانية، والكاتب الأستاذ أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بجمهورية مصر العربية، إلى جانب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، فيما أدار الحوار الإعلامي الدكتور نادر كرم.
كما شملت الحوارات جلسة حوارية أخرى جمعت «تريندز» بكلٍ من الشيخ محمد الصباح، رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي الكويتية، ومحمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والمستشار ماضي عبدالله الخميس، الأمين العام لملتقى الإعلام العربي، والأستاذ مؤنس المردي، رئيس تحرير صحيفة «البلاد» البحرينية.
واستعرض المتحاورون خلال الجلسة تأثيرات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة على المشهد الإعلامي الراهن والمستقبلي، وأهم الفرص والتحديات التي تفرضها هذه التحولات المتسارعة.
وفي سياق تعزيز التعاون وتبادل المعرفة، استعرض وفد «تريندز للبحوث والاستشارات» مع المستشار ماضي عبدالله الخميس، الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، مساهمات المركز القيمة في الدورات السابقة للملتقى.
وحرص وفد «تريندز للبحوث والاستشارات» على حضور حفل توقيع كتاب «الهوية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.. بين خصوصية الثوابت والقيم وعالمية المعايير» لمعالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، رئيس مجلس أمناء تحالف مراكز الفكر والثقافة العربية. 
وفي تصريح له، أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن مشاركة المركز في الدورة العشرين من الملتقى الإعلامي العربي في دولة الكويت، شكّلت محطة بالغة الأهمية والإثراء، معرباً عن الفخر والاعتزاز بهذا الحضور الفاعل الذي أتاح لـ«تريندز» كشريك تنظيمي التفاعل المباشر مع نخبة من القامات الإعلامية والفكرية والفنية في عالمنا العربي.

الملتقى الإعلامي العربي
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تريندز
مركز تريندز
الكويت
محمد العلي
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