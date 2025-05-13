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علوم الدار

«تنمية الموارد البشرية»: تمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص

الحضور في صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية (من المصدر)
14 مايو 2025 01:07

دبي (الاتحاد)

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أبرم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية مذكرة تفاهم مع شركة يونيليفر للتجارة العامة ش.ذ.م.م. تمتد لخمس سنوات، لتدشين شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم وتمكين الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، ووضع إطار استراتيجي للتعاون يستهدف فتح آفاق وظيفية واعدة للكفاءات الوطنية، إلى جانب تعزيز مهاراتهم المهنية، وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، تماشياً مع رؤية دبي الطموحة لتنمية رأس المال البشري.
وتشكل الاتفاقية رافداً أساسياً للأهداف الاستراتيجية الوطنية المتمثلة في مئوية الإمارات 2071 وأجندة دبي الاقتصادية «D33»، حيث تعطي هاتان المبادرتان الاستراتيجيتان الأولوية للنمو الاقتصادي المستدام وتمكين الشباب، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الوطنية، كما تدعم الاتفاقية الاستراتيجية الوطنية للتوطين، من خلال استحداث فرص وظيفية للكفاءات الإماراتية ضمن المؤسسات العالمية المرموقة.
وبموجب إطار مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان معاً بشكل استراتيجي على تعزيز تنمية وتوظيف المواهب الإماراتية، من خلال إطلاق مبادرات مشتركة تستهدف استقطاب الكفاءات الوطنية، وتطوير البرامج التدريبية، وتسهيل عمليات نقل المعرفة والخبرات.
وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية: «تُجسّد هذه الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة عالمية مرموقة بحجم (يونيليفر) نقلة نوعية في مسيرة تطوير مواهبنا الوطنية، وتترجم عمق التزامنا بتمكين الكفاءات الإماراتية وصقل مهاراتها الأساسية للإبداع في بيئات العمل المتجددة والقائمة على الابتكار. فهذه الاتفاقية لا ترسم مسارات وظيفية واعدة فحسب، بل تعزز رؤية دبي الطموحة لبناء قوى عاملة مرنة وجاهزة للمستقبل».
من جانبها، قالت شازيا سيد، المديرة العامة- يونيليفر العربية ويونيليفر باكستان وبنغلاديش وتركيا ورئيسة قسم العناية الشخصية: «نفخر بالشراكة مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية ودعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، من خلال تعزيز حضور الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص وبناء قاعدة متينة ومرنة من المواهب المحلية القادرة على التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغيرة. وتأتي مذكرة التفاهم هذه لتؤكد التزامنا الراسخ بالتنمية المستدامة للكفاءات الوطنية الذي يتجسد في برنامجنا المستمر للخريجين (U4YOU)، والذي يهدف إلى تأهيل المواهب المحلية لتولي أدوار قيادية مستقبلية، ويعزز هذا التوجه توظيفنا لعدد متزايد من المواطنين الإماراتيين في مختلف المجالات الوظيفية بالشركة».

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