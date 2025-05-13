«الشارقة للإعلام» تستقبل منتسبي «القيادات الإعلامية العربية الشابة»

الشارقة (الاتحاد)

استقبلت مدينة الشارقة للإعلام «شمس» دفعة جديدة من مستقبل الإعلام العربي، حيث استضافت منتسبي الدورة السابعة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، الذي ينظمه مركز الشباب العربي، بمشاركة 55 شاباً وشابة يمثلون 18 دولة عربية.

جاءت الزيارة في إطار حرص «شمس» على تمكين الجيل الجديد من الإعلاميين، وتزويدهم بالمهارات والخبرات التي يحتاجون إليها لمواكبة التحولات السريعة في صناعة الإعلام الحديث، خصوصاً في مجال المحتوى الصوتي الرقمي، مثل «البودكاست»، الذي يعد من أكثر الوسائط نمواً وجاذبية لدى جمهور الشباب اليوم.

شمل البرنامج زيارة تفاعلية إلى «غرفة البودكاست»، المشروع الحديث الذي أطلقته «شمس» مؤخراً لدعم صناع المحتوى في المنطقة، واستفاد المشاركون من ورشة تدريبية متخصصة بعنوان «صناعة البودكاست»، قدمها خبراء في المجال الصوتي والإعلام الرقمي، واستعرضوا خلالها كل مراحل إنتاج «البودكاست»، بدءاً من كتابة النصوص، وتحرير الصوت، وتقنيات التسجيل، مروراً بأساليب النشر والتسويق الرقمي.

ولم تقتصر الورشة على الجانب النظري فقط، بل منحت المشاركين فرصة عملية للتدرب على الأدوات والأجهزة الحديثة المستخدمة في الإنتاج الصوتي، وصناعة المحتوى، وكيفية بناء هوية مميزة تساعدهم على تميز برامجهم وجذب جمهور أوسع عبر العالم العربي. وأقيمت مسابقة لإنتاج أفضل فيديو ترويجي عن مدينة الشارقة للإعلام «شمس».

وأكد راشد عبدالله العوبد، مدير عام مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، أن الشباب هم المحرك الحقيقي لأي نهضة إعلامية، مشدداً على أهمية مواكبة التحولات الإعلامية الحديثة، وقال: «نحن في مدينة الشارقة للإعلام (شمس) نؤمن بأن الشباب هم المحرك الحقيقي لأي نهضة إعلامية حديثة. ومن هذا المنطلق، نحرص على تسخير إمكاناتنا ومشاريعنا لدعمهم وتمكينهم، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لصناعة محتوى عربي هادف، متجدد، ومواكب لتقنيات المستقبل».

وأضاف العوبد: «نفخر باستضافة هذه النخبة من الشباب الطموح، ونعتبر هذه الزيارة خطوة مهمة في بناء جسور التعاون المستقبلي، وتبادل الخبرات بين «شمس» والمبادرات العربية الرائدة في مجال الإعلام».

واختتمت الزيارة بجولة شاملة داخل مرافق مدينة الشارقة للإعلام، حيث اطلع المشاركون على أنشطة مدينة الشارقة للإعلام (شمس) ومبادراتها. وخلال الجولة، قُدم شرح موسع حول طبيعة عمل «شمس» ودورها في دعم صناع المحتوى والمجتمع الإبداعي، بالإضافة إلى خدماتها المتخصصة في مجال ترخيص الشركات.

وأعرب المشاركون عن إعجابهم البالغ بما شاهدوه من بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة تقدمها «شمس»، مشيرين إلى أهمية هذه التجربة في توسيع مداركهم وتطوير مهاراتهم الإعلامية بطريقة عملية وفعالة.