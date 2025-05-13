الأربعاء 14 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشارقة للإعلام» تستقبل منتسبي «القيادات الإعلامية العربية الشابة»

المنتسبون في صورة جماعية بمقر مدينة الشارقة للإعلام (من المصدر)
14 مايو 2025 01:06

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
دعم الإمارات للسودان.. نموذج للدبلوماسية الإنسانية الفاعلة
خدمات رقمية لدعم التحاق المجندين بالجامعات

استقبلت مدينة الشارقة للإعلام «شمس» دفعة جديدة من مستقبل الإعلام العربي، حيث استضافت منتسبي الدورة السابعة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، الذي ينظمه مركز الشباب العربي، بمشاركة 55 شاباً وشابة يمثلون 18 دولة عربية.
جاءت الزيارة في إطار حرص «شمس» على تمكين الجيل الجديد من الإعلاميين، وتزويدهم بالمهارات والخبرات التي يحتاجون إليها لمواكبة التحولات السريعة في صناعة الإعلام الحديث، خصوصاً في مجال المحتوى الصوتي الرقمي، مثل «البودكاست»، الذي يعد من أكثر الوسائط نمواً وجاذبية لدى جمهور الشباب اليوم.
شمل البرنامج زيارة تفاعلية إلى «غرفة البودكاست»، المشروع الحديث الذي أطلقته «شمس» مؤخراً لدعم صناع المحتوى في المنطقة، واستفاد المشاركون من ورشة تدريبية متخصصة بعنوان «صناعة البودكاست»، قدمها خبراء في المجال الصوتي والإعلام الرقمي، واستعرضوا خلالها كل مراحل إنتاج «البودكاست»، بدءاً من كتابة النصوص، وتحرير الصوت، وتقنيات التسجيل، مروراً بأساليب النشر والتسويق الرقمي.
ولم تقتصر الورشة على الجانب النظري فقط، بل منحت المشاركين فرصة عملية للتدرب على الأدوات والأجهزة الحديثة المستخدمة في الإنتاج الصوتي، وصناعة المحتوى، وكيفية بناء هوية مميزة تساعدهم على تميز برامجهم وجذب جمهور أوسع عبر العالم العربي. وأقيمت مسابقة لإنتاج أفضل فيديو ترويجي عن مدينة الشارقة للإعلام «شمس».
وأكد راشد عبدالله العوبد، مدير عام مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، أن الشباب هم المحرك الحقيقي لأي نهضة إعلامية، مشدداً على أهمية مواكبة التحولات الإعلامية الحديثة، وقال: «نحن في مدينة الشارقة للإعلام (شمس) نؤمن بأن الشباب هم المحرك الحقيقي لأي نهضة إعلامية حديثة. ومن هذا المنطلق، نحرص على تسخير إمكاناتنا ومشاريعنا لدعمهم وتمكينهم، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لصناعة محتوى عربي هادف، متجدد، ومواكب لتقنيات المستقبل». 
وأضاف العوبد: «نفخر باستضافة هذه النخبة من الشباب الطموح، ونعتبر هذه الزيارة خطوة مهمة في بناء جسور التعاون المستقبلي، وتبادل الخبرات بين «شمس» والمبادرات العربية الرائدة في مجال الإعلام». 
واختتمت الزيارة بجولة شاملة داخل مرافق مدينة الشارقة للإعلام، حيث اطلع المشاركون على أنشطة مدينة الشارقة للإعلام (شمس) ومبادراتها. وخلال الجولة، قُدم شرح موسع حول طبيعة عمل «شمس» ودورها في دعم صناع المحتوى والمجتمع الإبداعي، بالإضافة إلى خدماتها المتخصصة في مجال ترخيص الشركات.
وأعرب المشاركون عن إعجابهم البالغ بما شاهدوه من بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة تقدمها «شمس»، مشيرين إلى أهمية هذه التجربة في توسيع مداركهم وتطوير مهاراتهم الإعلامية بطريقة عملية وفعالة.

مدينة الشارقة للإعلام
الإمارات
الشارقة للإعلام
الشارقة
راشد العوبد
القيادات الإعلامية العربية الشابة
برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة
الإعلام العربي
مركز الشباب العربي
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» وأميركا.. شراكة استراتيجية ومصالح مشتركة
اليوم 01:10
أطفال يتدافعون للحصول على حصة طعام ساخنة بمدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: 71 ألف طفل مهددون بسوء التغذية في غزة
اليوم 01:09
سيارات مدمرة جراء الاشتباكات في طرابلس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هدوء حذر في طرابلس بعد اشتباكات دامية
اليوم 01:09
شخص يتفقد مستشفى ناصر الذي تضرر جزء منه في أعقاب غارة إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى في مناطق متفرقة بقطاع غزة
اليوم 01:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©