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علوم الدار

حمدان بن محمد يعلن عن إعفاء 426 مواطناً من المتعثرين في سداد قروض الإسكان

حمدان بن محمد يعلن عن إعفاء 426 مواطناً من المتعثرين في سداد قروض الإسكان
13 مايو 2025 21:44

أعلن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، عن إعفاء 426 مواطناً من المتعثرين في سداد قروض الإسكان بقيمة 146 مليون درهم.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «كما تم إعفاء 426 مواطناً من المتعثرين في سداد قروض الإسكان بقيمة 146 مليون درهم، وعلى هامش الاجتماع أطلقنا "مبادرة ذخر المتقاعدين"، تقديراً لما قدموه من عطاء في خدمة دبي وأهلها، حيث تتضمن المبادرة باقة متكاملة من المشاريع والبرامج لدعمهم وتمكينهم، كما اعتمدنا كذلك "مبادرة مخيم غمران"، التي ستجمع جيل الآباء والأبناء للتخييم في صحراء دبي، بهدف غرس المهارات الاجتماعية، وتعزيز التواصل بين الأجيال، وترسيخ قيمنا الأصيلة».

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