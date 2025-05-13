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شرطة أبوظبي تشارك في «أمانك مسؤوليتنا» بمكتبة الوثبة

مشاركون في الفعالية (من المصدر)
14 مايو 2025 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت لجنة الأدباء والقراءة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي في فعالية «أمانك مسؤوليتنا»، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، والتي أقيمت في مكتبة الوثبة، بحضور طلاب مدرسة المنارة الخاصة، وذلك ضمن مبادرة مجتمعية تهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي والأمني لدى الأطفال.
وأكد المقدم علي أحمد الحمادي، عضو لجنة الأدباء والقراءة في شرطة أبوظبي أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص شرطة أبوظبي على دعم المبادرات الثقافية الهادفة، وتعزيز التواصل المجتمعي، والعمل بشكل متكامل مع المؤسسات الثقافية والتعليمية لنشر رسالة الأمن والمعرفة، مشدداً على أن بناء جيل واعٍ ومثقف يبدأ من غرس حب القراءة والمسؤولية المجتمعية في نفوس الأطفال منذ الصغر.

أبوظبي
الإمارات
شرطة أبوظبي
دائرة الثقافة والسياحة
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