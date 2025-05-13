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قائد عام شرطة أبوظبي ومفوض ورئيس الشرطة النيوزيلندية يبحثان تعزيز التعاون

أحمد بن زيتون المهيري وريتشارد تشامبرز والحضور في صورة جماعية خلال اللقاء (وام)
14 مايو 2025 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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التقى معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي في مكتبه، ريتشارد تشامبرز مفوض ورئيس الشرطة النيوزيلندية. 
وجرى، خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون المستقبلي بين الجهتين في مجالات العمل الشرطي والأمني.
وحضر اللقاء، اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، واللواء مهندس ناصر سلطان اليبهوني، مدير قطاع شؤون القيادة، واللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد خالد عبد الله الخوري، مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي في شرطة أبوظبي.

الشرطة النيوزيلندية
الإمارات
شرطة أبوظبي
نيوزيلندا
أبوظبي
أحمد المهيري
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