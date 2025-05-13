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علوم الدار

حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية بين «أراضي دبي» و«هيئة تنمية المجتمع»

حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية بين «أراضي دبي» و«هيئة تنمية المجتمع»
13 مايو 2025 22:02

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، توقيع اتفاقية بين «أراضي دبي» و«هيئة تنمية المجتمع» لإطلاق برنامج «بَرْوَة» العقاري.
وقال سموه، في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «شهدتُ توقيع اتفاقية بين "أراضي دبي" و"هيئة تنمية المجتمع" لإطلاق برنامج "بَرْوَة" العقاري، وهو الأول من نوعه في المنطقة، والمخصص لخدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، بهدف تمكينهم من إدارة ممتلكاتهم بكل يسر واستقلالية».
وأضاف سموه: «وجهنا بوصول خدمات حكومة دبي ذات الصلة لبيوتهم، بما يضمن استقرارهم الأسري والاجتماعي».
واختتم سموه: «نواصل تبني نهجٍ مبتكر في تقديم أرقى الخدمات للمواطنين، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، للارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق تكافؤ الفرص، ودمج مختلف الفئات، في تجسيد حقيقي لروح دبي في الريادة الاجتماعية».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أراضي دبي
حمدان بن محمد
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