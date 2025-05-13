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«تنفيذي الشارقة» يستعرض خطط التنمية الشاملة

سلطان بن محمد يترأس الاجتماع بحضور عبدالله بن سالم وسلطان بن أحمد وأعضاء المجلس (من المصدر)
14 مايو 2025 01:08

الشارقة (الاتحاد)

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وبحث المجلس، خلال اجتماعه، جملة من الموضوعات الحكومية، وناقش خطط التنمية الشاملة التي وضعتها الإمارة لتعزيز مكانتها الرائدة على مستوى الخدمات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وبنيتها التشريعية المتميزة.
وفي إطار استكمال البنية التشريعية للمنظومة القضائية في إمارة الشارقة، ناقش المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم الرسوم القضائية، ووجّه بإحالته إلى المجلس الاستشاري لمناقشته واستكمال دورته التشريعية.
واطلع المجلس على رد هيئة الشارقة الصحية بخصوص توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، حول مناقشة سياسة الهيئة، والذي تضمن التأكيد على أهمية التوصيات والمقترحات التي يقدمها المجلس، وأوضح أن العمل جارٍ من قبل الهيئة على وضع التوصيات موضع التنفيذ.

تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار
ناقش المجلس مقترحات لتطوير وتعزيز الإجراءات الخاصة بالقطاع الاقتصادي، لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسريع وتيرة الإجراءات، وتقديم خدمات استباقية متكاملة.

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