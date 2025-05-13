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علوم الدار

تعاون بين «محمد بن زايد للماء» و«معهد تحلية مياه البحر» في الصين

تعاون بين «محمد بن زايد للماء» و«معهد تحلية مياه البحر» في الصين
14 مايو 2025 01:09

بكين (وام)

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وقّعت «مبادرة محمد بن زايد للماء»، مذكرة تفاهم، مع معهد تحلية مياه البحر والاستخدام متعدد الأغراض التابع لوزارة الموارد الطبيعية «تيانجين» في جمهورية الصين الشعبية، لتعزيز التعاون وتسريع تطوير حلول الابتكار التكنولوجي في مجال تقنيات تحلية المياه.
شهد مراسم التوقيع معالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، ومن الجانب الصيني شيانغ وينشي، مدير المعهد ونائب سكرتير الحزب في معهد تحلية مياه البحر والاستخدام متعدد الأغراض التابع لوزارة الموارد الطبيعية «تيانجين».
وتهدف المذكرة لتعزيز فرص الشراكة بين الجانبين في مجالات متعددة مثل تطوير الأبحاث وتنفيذ البرامج التدريبية.
وتسعى هذه الشراكة إلى تسريع التعاون العلمي والتقني بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية في مجال تحلية المياه.
وقالت عائشة العتيقي، المدير التنفيذي لمبادرة محمد بن زايد للماء، إن توقيع مذكرة التفاهم مع معهد تحلية مياه البحر والاستخدام متعدد الأغراض، يمثل خطوة نابعة من الإيمان العميق بأهمية الابتكار كعنصر محوري في مواجهة التحديات العالمية لندرة المياه، كما تعكس التزام المبادرة بتوسيع آفاق التعاون الدولي من أجل تحقيق الأمن المائي وتعزيز استدامته.
من جانبه، أكد شيانغ وينشي، الحرص على ترسيخ الشراكة مع «مبادرة محمد بن زايد للماء» عبر تفعيل التعاون التكنولوجي والعلمي الثنائي مع دولة الإمارات.

تحلية مياه البحر
مبادرة محمد بن زايد للماء
الإمارات
الصين
تحلية المياه
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