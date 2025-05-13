منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة الـ 28 من طلبة الجامعة الأميركية في دبي

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية مساء اليوم، حفل تخريج الدفعة الثامنة والعشرين من طلبة الجامعة الأميركية في دبي، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي.

وقام سموه بتسليم الشهادات للخريجين والبالغ عددهم 375 طالباً وطالبة من 52 جنسية، الذين تخرجوا في كليات الهندسة، إدارة الأعمال، كلية محمد بن راشد للإعلام، الهندسة المعمارية والفنون والتصميم، الآداب والعلوم، والتربية، وذلك بحضور الدكتور كايل لونغ رئيس الجامعة، وإلياس بوصعب، نائب الرئيس التنفيذي للجامعة، وعدد من كبار المسؤولين والقيادات التربوية والتعليمية، وأولياء أمور الطلبة الخريجين.

وخلال الحفل، ألقى الياس بوصعب، نائب الرئيس التنفيذي للجامعة الأمريكية في دبي، كلمة رحب في مستهلها بسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والحضور، وخاطب فيها خريجي دفعة العام 2025، مشيداً بقدرة الشباب على التعامل الإيجابي مع المتغيرات المحيطة، والقدرة على تخطي التحديات بعزيمة وإصرار، داعياً إياهم للاحتفاء بإنجازهم وتفوقهم.

وأضاف: «في الجامعة الأميركية في دبي، كنا دائماً ننظر إلى المستقبل، مع حرصنا على دعم الرؤى السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموهما الدائمة نحو دفع مسيرة الابتكار والتقدم، وتحقيق أعلى مستويات جودة الحياة».

وأوضح أنه انطلاقاً من هذا الالتزام، أطلقت الجامعة الأمريكية في دبي برامج أكاديمية رائدة وفريدة من نوعها في المنطقة، من بينها برنامج متعدد التخصصات يجمع بين الذكاء الاصطناعي وإدارة الأعمال، استجابة للحاجة المتزايدة إلى الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، سواء من الناحية التقنية أو التطبيقية كما أطلقت الجامعة برنامجاً متطوراً في تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية، بهدف دعم النمو المتوقع في قطاع الألعاب في دولة الإمارات، من خلال إعداد أجيال جديدة من خبراء هذا المجال وتوفير الكفاءات الوطنية التي يحتاج إليها السوق وبالإضافة إلى هذين البرنامجين، وبالتعاون مع كلية بيرلمان للطب في جامعة بنسلفانيا، نفتخر أيضاً بتطوير كلية طب جديدة تدعم رؤية الدولة في القطاع الصحي وتعزز بنيتها التحتية وجميع هذه المبادرات تشكّل قفزة نوعية نحو دعم رؤية دولة الإمارات والعالم في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار والرعاية الصحية، ببناء اقتصاد معرفي ومجتمعات أكثر صحة.

وألقت المتحدثة الرئيسية للحفل، سعادة الدكتورة مريم مطر، مؤسسة ورئيسة جمعية الإمارات للأمراض الجينية، والمتخصصة في مجال البحوث الجينية والصحة العامة، كلمة هنأت فيها الخريجين والخريجات، أعربت فيها عن تقديرها لجهود الطلبة والطالبات خلال مرحلة التحصيل العلمي في الجامعة، مؤكدة أنهم يمثلون الأمل في غد مشرق حافل بالفرص، ووجهت لهم مجموعة من النصائح في مقتبل حياتهم العملية، من أهمها الحفاظ على الانتماء والتمسك بالثقافة، والاستعداد لمواجهة تحديات الحياة بكل عزيمة وإصرار على التغلب عليها، مشيرةً إلى أن قصة نجاح دولة الإمارات تبقى دائما مصدر إلهام لكل طالب للنجاح، وبكل ما أثمرته من إنجازات كانت نتاج جهود جماعية ضمن مسيرة نماء شارك فيها الجميع بعمل اجتمعوا فيه على قلب رجل واحد بكل الإخلاص والتفاني.

من جانبه، ألقى الدكتور كايل لونغ، رئيس الجامعة الأميركية في دبي، كلمة رحب فيها بالحضور، وأعرب عن خالص التهنئة للخريجين والخريجات، وأكد تقديره لما أبدوه من التزام وعمل جاد ومشاركة مجتمعية نموذجية، وصولاً إلى تحقيق إنجازات مشهود لها بالتميز، بأفكار طموحة، تمثل الأساس للغد المنشود. وقال مخاطباً الخريجين والخريجات: «خلال سنوات الدراسة في الجامعة، تطورتم، وأصبحتم تفكرون بشكل أسرع، وتملكون رؤى مستقبلية، وهذه قدرات ضرورية لأن العالم من حولكم يزداد تعقيداً في ظل النزاعات والتغيّرات المناخية والتضخم الاقتصادي والتسارع التكنولوجي لكن ما يُطمئن هو أن شهاداتكم لا تعكس فقط ما تعلمتموه، بل تؤكد أيضاً أنكم اكتسبتم القدرة على التعلّم المستمر».

وكرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الطالبة مايا مقلد، الأولى على دفعة 2025 خريجة كلية إدارة الأعمال لحصولها على المركز الأول في هذه الدفعة. وألقت الطالبة مايا مقلد كلمة وجهت فيها الشكر والتقدير للجامعة وأساتذتها والعاملين فيها وإلى زملائها دفعة عام 2025 وقالت: «نحتفل اليوم بمناسبةٍ تاريخيةٍ تغمرنا بمشاعر السعادة والامتنان... إذا نظرتم إلى الوراء، سترون السنوات الأربع الرائعة التي قضيناها هنا في الجامعة الأمريكية بدبي مليئةً بذكرياتٍ متميزة، وإذا نظرتم إلى الأمام، سترون مستقبلاً مليئاً بالتحديات ولكنه أيضاً حافلاً بالفرص التي يمكننا من خلالها تحقيق كامل إمكاناتنا».

وفي الختام، التقطت لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الصور التذكارية مع الطلبة الخريجين، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية، وأن يكونوا نموذجاً للتميز في السعي لكسب المزيد من المعرفة التي يمكن بها تطوير أنفسهم.