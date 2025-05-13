«الإمارات للخدمات الصحية» تحتفي بيوم التمريض بـ16 مشروعاً مبتكراً

دبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية فعالية خاصة بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، الذي يقام هذا العام تحت شعار «ممرضونا هم مستقبلنا، الاهتمام بالكادر التمريضي يعزز قوة الاقتصاد ويدعم ازدهاره»، بمشاركة واسعة من الكوادر التمريضية العاملة في منشآت المؤسسة، وحضور عدد من القيادات الصحية، وشهدت الفعالية تنافساً مهنياً بين 16 مشروعاً رائداً قدمتها كفاءات تمريضية من مختلف منشآت المؤسسة ضمن فعالية «سباق التميز للكوادر التمريضية»، الهادف إلى تشجيع الممارسات المبتكرة وتعزيز ثقافة التحسين المستمر في قطاع التمريض.

وأكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن الكوادر التمريضية تعد شريكاً محورياً في بناء منظومة صحية أكثر مرونة واستدامة، مشيراً إلى أن «سباق التميز» يعد من المبادرات الرائدة الهادفة إلى ترسيخ بيئة داعمة للإبداع، وتحفيز الكفاءات على المساهمة الفاعلة في تحسين تجربة المريض، ورفع مستوى جودة الخدمات.

وأشارت الدكتورة سمية البلوشي، مدير إدارة التمريض في المؤسسة، إلى أن المشاركات تعكس نجاح منظومة التطوير المهني للكوادر التمريضية التي تطبقها المؤسسة، وأضافت: «تميزت المشاركات بتنوعها وتكاملها، حيث تناولت قضايا محورية، مثل تطوير برامج التثقيف الصحي للمرضى، وتعزيز سلامتهم، وتحسين تجربتهم، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في خطط العلاج».