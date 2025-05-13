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علوم الدار

سيف بن زايد: القمة الشرطية العالمية منارة دولية لتلاقي العقول

سيف بن زايد: القمة الشرطية العالمية منارة دولية لتلاقي العقول
14 مايو 2025 01:03

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن القمة الشرطية العالمية التي تحتضنها إمارة دبي  تحولت إلى منارة دولية لتلاقي العقول وتعزيز تكامل أجهزة إنفاذ القانون حول العالم.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «بالرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، التي جعلت الأمن حجر أساس في مسيرة نهضتنا واستقرارنا وريادتنا، تحتضن دبي اليوم القمة الشرطية العالمية، التي تحولت إلى منارة دولية لتلاقي العقول وتعزيز تكامل أجهزة إنفاذ القانون حول العالم».
وأضاف سموه: «وعبر هذه المنصة الإماراتية، وبمشاركة أكثر من 110 دول، توحّدت الإرادات وتلاقت الرؤى لصياغة مستقبل العمل الشرطي بمنظور عالمي متكامل، يرتكز على الذكاء الاصطناعي، ويعزز كفاءة المنظومات، ويكرّس الشراكات الأمنية العابرة للحدود، في مواجهة تحديات لا تعترف بحدود، نحو عالم أكثر أماناً، ومجتمعات يزدهر فيها الإنسان في كنف القانون والعدل».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
الإمارات
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