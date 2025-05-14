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نيابة عن رئيس الدولة.. خالد بن محمد بن زايد يرأس وفد الدولة إلى القمة الخليجية الأميركية

خالد بن محمد بن زايد
14 مايو 2025 08:37

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، يترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القمة الخليجية الأميركية، والتي تُعقد اليوم في الرياض بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية.

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وتأتي القمة في إطار جولة للرئيس الأميركي في المنطقة، يزور خلالها أيضاً دولة الإمارات، وذلك لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وتوثيق الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، بما يخدم مصالح المنطقة ويدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الرياض
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