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علوم الدار

رئيس الدولة يهنئ إيدي راما بفوز حزبه في الانتخابات الأخيرة بألبانيا

رئيس الدولة
14 مايو 2025 11:10

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، معالي إيدي راما بفوز حزبه في الانتخابات الأخيرة في ألبانيا.
وتمنى سموه، لإيدي راما، التوفيق في خدمة وتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية لمصلحة بلاده.

وقال سموه عبر منصة إكس:"أهنئ معالي إيدي راما بفوز حزبه في الانتخابات الأخيرة متمنياً له التوفيق في خدمة ألبانيا وتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية لمصلحة شعبها".

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وأضاف سموه:"أتطلع إلى مواصلة العمل معه من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاقها خاصة في القطاعات التي تخدم التنمية المشتركة للبلدين".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رئيس الدولة
ألبانيا
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