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علوم الدار

"الهوية والجنسية" تحبط محاولة تهريب 5 كيلو جرامات من الماريجوانا

الهوية والجنسية"
14 مايو 2025 13:43

أحبطت الإدارة العامة للمنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة من نوع (الماريجوانا) تزن 5 كيلوجرامات، تم ضبطها مخبأة بشكل احترافي داخل أمتعة أحد المسافرين عبر مطار زايد الدولي. 

 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اشتباه فرق التفتيش الجمركي بأمتعة أحد المسافرين أثناء مرورها عبر أنظمة الفحص المتقدمة بمطار زايد الدولي، بعد أن أظهرت الأجهزة مؤشرات على وجود مواد غير طبيعية مهربة داخل الأمتعة، ما استدعى تدخل فرق التفتيش اليدوي لإجراء فحص دقيق أسفر عن العثور على المواد المخدرة، وذلك بالتعاون مع فرق الكلاب الجمركية بإدارة الدعم الجمركي والأمني (K9) المتخصصة في الكشف عن المخدرات. 

 

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وأكدت الهيئة التزامها بتطوير منظومة التفتيش وتوظيف أحدث الأجهزة والتقنيات، بما يضمن حماية المجتمع من مخاطر المواد المخدرة، ويشكل رادعًا لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الدولة، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى حفظ أمن وسلامة المجتمع، وحرصها على تبني منهجيات وأساليب عمل مبتكرة ومتطورة لمكافحة تهريب المخدرات والمواد الخطرة في ظل تزايد التحديات وتطور أساليب العصابات الإجرامية في التهريب.

 

وشددت على أن حماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره وحماية الشباب من التأثيرات السلبية للمخدرات يمثل أولوية قصوى لديها.

 

المصدر: وام
الماريجوانا
الهوية والجنسية
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