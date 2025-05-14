الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً على المناطق الشرقية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وتتراوح حركتها بين شمالية غربية وجنوبية غربية، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س، وقد تصل إلى 40 كم/س.

أما حالة البحر، فستكون في الخليج العربي خفيفة إلى متوسطة أحيانًا، و يحدث المد الأول عند الساعة 15:32 والمد الثاني عند الساعة 02:05 و الجزر الأول عند الساعة 55:08 والجزر الثاني عند الساعة 19:46.

وفي بحرعمان، يكون الموج خفيفا إلى متوسط أحياناً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 11:49 والمد الثاني عند الساعة 22:38 و الجزر الأول عند الساعة 17:28 والجزر الثاني عند الساعة 05:24.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 42 29 60 15 دبي 41 30 60 20 الشارقة 41 25 60 20 عجمان 39 28 60 15 أم القيوين 39 22 60 20 رأس الخيمة 41 22 55 20 الفجيرة 42 31 60 20 العين 42 31 30 10 ليوا 45 26 40 10