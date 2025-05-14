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حمدان بن محمد يتفقّد مشروع وادي العمردي ويعتمد حزمة إسكانية بملياري درهم

حمدان بن محمد يتفقّد مشروع وادي العمردي ويعتمد حزمة إسكانية بملياري درهم
14 مايو 2025 18:22

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم ، المشروع الإسكاني بمنطقة وادي العمردي.

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واطّلع سموه على سير العمل في كافة المشاريع الإسكانية، ووجه باعتماد حزمة إسكانية بقيمة تتجاوز 2 مليار درهم.
وقال سموه: "تفقّدت اليوم مشاريع الإسكان في منطقة وادي العمردي، واطلعت على تفاصيل مجموعة من المشاريع الإسكانية الجديدة التي تضم أكثر من 1100 وحدة سكنية، موزعة على أربع مناطق رئيسة: وادي العمردي، والعوير، وحتّا، وعود المطينة، بقيمة إجمالية تتجاوز 2 مليار درهم، ضمن مشاريع إسكان المواطنين في دبي".
وأضاف سموه: "وجهنا أيضاً باعتماد تصاميم مساكن حديثة تلبي تطلعات الأسرة الإماراتية، ضمن بيئة عمرانية متكاملة، حيث توفر المشاريع الجديدة جميع مقومات الحياة الكريمة، من بنية تحتية متقدمة، وخدمات نوعية، ومرافق مجتمعية متكاملة".
وأكد سموه أن هذه المشاريع تأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيداً بدور فريق عمل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وقال سموه: "نثني على جهود فريق عمل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان... راحة المواطن واستقرار أسرته تظل دائماً في مقدمة أولوياتنا، وسنظل نعمل برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لنحقق الأفضل دائماً للوطن والمواطن".
واستمع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، إلى شرح من عمر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، حول نماذج المنازل التي يتم تنفيذها ضمن المشروع، والمُصممة وفق أعلى المعايير المعمارية والهندسية، لتوفير بيئة معيشية مريحة ومستدامة تراعي احتياجات الأسرة الإماراتية من حيث الخصوصية، والجودة، إلى جانب تكامل البنية التحتية والخدمات الداعمة.
وشملت المشاريع الإسكانية 1163 وحدة سكنية موزعة على عدد من المناطق، بما يتماشى مع خطط التوزيع الحضري في إمارة دبي، 432 وحدة سكنية في وادي العمردي، بقيمة 767.9 مليون درهم، و398 وحدة في منطقة العوير، بقيمة 734.1 مليون درهم، و213 وحدة في منطقة حتّا، بقيمة 508.5 مليون درهم، إضافة إلى 120 وحدة في منطقة عود المطينة، بقيمة 113.8 مليون درهم. وتجسّد هذه المشاريع رؤية القيادة الرشيدة في توفير مساكن عصرية تواكب احتياجات الأسرة الإماراتية، ضمن بيئة عمرانية متكاملة تضمن أفضل مستويات جودة الحياة، عملاً بالأهداف الاستراتيجية التي تضمنتها "أجندة دبي الاجتماعية 33" ومن أهمها دعم إسكان المواطنين، وضمان أرقى المعايير في المشاريع الإسكانية المخصصة لهم.

المصدر: وام
حمدان بن محمد
الإمارات
دبي
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