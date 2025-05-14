الأربعاء 14 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تعرب عن قلقها من تطورات الأوضاع في طرابلس الليبية

الإمارات تعرب عن قلقها من تطورات الأوضاع في طرابلس الليبية
14 مايو 2025 18:31

 أعربت دولة الإمارات عن قلقها من تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس، ودعت الأطراف كافة إلى خفض التصعيد ووقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار والطرق السلمية لحل الخلافات.
وحثت وزارة الخارحية في بيان لها على الحفاظ على سلامة المدنيين والمقرات الحكومية والممتلكات، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، للخروج من الأزمة الراهنة.
وجددت الوزارة موقف دولة الإمارات الداعي إلى حل الصراع في ليبيا، ودعمها الكامل لما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وفقا لمخرجات خارطة الطريق، وقرارات مجلس الأمن، واتفاقية وقف إطلاق النار، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والاستقرار والازدهار.

أخبار ذات صلة
اعتمدها محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يعلن عن تعيينات جديدة في حكومة دبي
حمدان بن محمد يتفقّد مشروع وادي العمردي ويعتمد حزمة إسكانية بملياري درهم
المصدر: وام
طرابلس
ليبيا
وزارة الخارجية
الإمارات
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
اعتمدها محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يعلن عن تعيينات جديدة في حكومة دبي
علوم الدار
اعتمدها محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يعلن عن تعيينات جديدة في حكومة دبي
اليوم 19:57
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن تدخل حيز التنفيذ غداً
اقتصاد
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن تدخل حيز التنفيذ غداً
اليوم 19:51
جوف إلى نصف نهائي روما في 102 دقيقة
الرياضة
جوف إلى نصف نهائي روما في 102 دقيقة
اليوم 19:48
«غرفة الشارقة» تبحث التعاون مع جمعية مراكز التجارة العالمية
اقتصاد
«غرفة الشارقة» تبحث التعاون مع جمعية مراكز التجارة العالمية
اليوم 19:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©