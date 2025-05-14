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علوم الدار

سيف بن زايد يلتقي وزير الأمن العام والمفتش العام للشرطة بمدغشقر

سيف بن زايد يلتقي وزير الأمن العام والمفتش العام للشرطة بمدغشقر
14 مايو 2025 20:28

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، معالي راكوتواريمانانا هيريلالا، وزير الأمن العام والمفتش العام للشرطة بجمهورية مدغشقر الصديقة.
وقال سموه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «سررت بلقاء معالي راكوتواريمانانا هيريلالا، وزير الأمن العام والمفتش العام للشرطة بجمهورية مدغشقر الصديقة، حيث ناقشنا تعزيز مجالات التعاون الأمني والشرطي وتوسيع الشراكة العملياتية وتبادل الخبرات، بما يعزز قدراتنا المشتركة في صون الأمن وحماية المجتمعات ودعم أسس السلام والاستقرار».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
مدغشقر
الإمارات
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