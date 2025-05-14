سيف بن زايد يلتقي وزير الشؤون الداخلية في جمهورية بيلاروسيا

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، معالي إيفان كوبراكوف، وزير الشؤون الداخلية في جمهورية بيلاروسيا الصديقة.

وقال سموه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «سعدت بلقاء معالي إيفان كوبراكوف، وزير الشؤون الداخلية في جمهورية بيلاروسيا الصديقة، حيث استعرضنا مجالات التعاون المشترك في العمل الشرطي والتنسيق الأمني، وناقشنا سُبل تعزيز الجهود في مكافحة الجريمة المنظمة، وأكدنا خلال اللقاء حرص قيادتي البلدين الصديقين على توثيق الشراكة وتوسيع آفاق العمل المشترك في مواجهة التحديات الأمنية المتجددة، بما يدعم أمن المجتمعات ويُرسّخ استقرارها».

سعدت بلقاء معالي إيفان كوبراكوف، وزير الشؤون الداخلية في جمهورية بيلاروسيا الصديقة، حيث استعرضنا مجالات التعاون المشترك في العمل الشرطي والتنسيق الأمني، وناقشنا سُبل تعزيز الجهود في مكافحة الجريمة المنظمة، وأكدنا خلال اللقاء حرص قيادتي البلدين الصديقين على توثيق الشراكة وتوسيع… pic.twitter.com/NzBfKnpkqB — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) May 14, 2025