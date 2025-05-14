الخميس 15 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سيف بن زايد يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بجمهورية صربيا

سيف بن زايد يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بجمهورية صربيا
14 مايو 2025 21:06

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، معالي إيفيتسا داتشيتش، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بجمهورية صربيا الصديقة.
وقال سموه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «سررت بلقاء معالي إيفيتسا داتشيتش، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بجمهورية صربيا الصديقة، حيث استعرضنا أوجه توثيق الشراكة الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الأمنية والشرطية، بما يلبّي تطلعات قيادتي البلدين الصديقين وشعبيهما نحو علاقات أكثر عمقاً واستدامة، وتناولنا خلال اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق الدولي لمواجهة التحديات الأمنية، وبناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً لمجتمعاتنا والعالم».

أخبار ذات صلة
وزير الاقتصاد: 13 ألف شركة و66 ألف علامة تجارية أميركية في الإمارات
وزارة الطاقة الأميركية: الإمارات شريك موثوق في قطاع الطاقة

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
وزير الداخلية
وزارة الداخلية
الإمارات
صربيا
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
شرطة الأرجنتين تداهم شركة طبية مسؤولة عن علاج مارادونا!
الرياضة
شرطة الأرجنتين تداهم شركة طبية مسؤولة عن علاج مارادونا!
اليوم 14:01
عبد الرزاق الهاشمي: كأس الإمارات للطائرة ختام مثالي لـ«موسم النصر»
الرياضة
عبد الرزاق الهاشمي: كأس الإمارات للطائرة ختام مثالي لـ«موسم النصر»
اليوم 14:00
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرقة بالشارقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرقة بالشارقة
اليوم 13:56
تركيا: أردوغان سيحث زيلينسكي على ضرورة وقف إطلاق النار
الأخبار العالمية
تركيا: أردوغان سيحث زيلينسكي على ضرورة وقف إطلاق النار
اليوم 13:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©