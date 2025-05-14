600 طالب لـ«جاهزين يا وطن» في عجمان

عجمان (وام)

أطلق مكتب شؤون المواطنين في عجمان، أولى جلسات مبادرة «جاهزين يا وطن»، بمشاركة 600 طالب من طلبة الثانوية العامة، وأولياء أمورهم، بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم ومكتب شؤون التعليم الخاص. وأقيمت الجلسة، التي حملت عنوان «الخدمة الوطنية»، في مسرح مركز عجمان الثقافي التابع لوزارة الثقافة، وحاضر فيها ممثلون عن هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، في بداية سلسلة من الورش التدريبية الهادفة إلى تأهيل الشباب، تمهيداً لانخراطهم في الخدمة الوطنية.

وتضمنت الجلسة، ورشة توعوية بالخدمة الوطنية وأهدافها، سلطت الضوء على تجارب المجندين، إضافة إلى إجراء فحوص طبيّة للمشاركين، ومحاضرة لأُسس التغذية السليمة بالتعاون مع المكتب التمثيلي لوزارة الصحة. وتهدف المبادرة إلى تأهيل 600 طالب من أبناء عجمان خلال ثلاثة أشهر، عبر برنامج متكامل من الورش يقدمها متخصصون من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ويركّز البرنامج على تعزيز اللياقة البدنية والجاهزية الجسدية، وإعداد الطلاب ذهنياً ونفسياً قبل الالتحاق بالخدمة الوطنية.