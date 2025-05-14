الخميس 15 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

2000 خبير يناقشون في أبوظبي «تعزيز الصحة»

2000 خبير يناقشون في أبوظبي «تعزيز الصحة»
15 مايو 2025 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات وأميركا.. عقود من التواصل والشراكة «التاريخية»
الإمارات.. أهم شريك تجاري عربي للولايات المتحدة

تواصلت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، فعاليات المؤتمر العالمي الخامس والعشرين لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي الذي يُعقد في الفترة من 13 إلى 16 مايو الجاري، بمشاركة أكثر من 2000 خبير ومختص في الصحة العامة من أكثر من 100 دولة، في حدث يُعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.
وأكدت الدكتورة أمنيات الهاجري، المديرة التنفيذية لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة، أن المؤتمر يشهد تنظيم أكثر من 300 جلسة علمية تشمل محاضرات رئيسية وورش عمل ومناقشات تفاعلية وعروضاً تقديمية لأفضل الممارسات العالمية في مجالات تعزيز الصحة.
وأضافت: «يتبادل المشاركون من أبوظبي والإمارات والعالم المعرفة والخبرات والنماذج المتميزة التي تسهم في بناء سياسات فعالة وصياغة برامج تطويرية قابلة للتنفيذ تُترجم إلى نتائج واقعية على مستوى الصحة العامة».
ويستعرض البرنامَج العلمي للمؤتمر مجموعة واسعة من القضايا الحيوية، من أبرزها «صحة الكوكب والتكيف مع المتغيرات المناخية» و«الصحة النفسية والرفاه المجتمعي» و«التحول الرقمي في الرعاية الصحية»، إضافة إلى «تعزيز البيئات الصحية في المدارس وأماكن العمل والمدن». 
واستعرضت الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتدقيق الصحي في هيئة الصحة بدبي،  تجربة دبي في تعزيز الصحة، وبالأخص مشروع «الرفاه النفسي في إمارة دبي».

أمنيات الهاجري
أبوظبي
الإمارات
مركز أبوظبي الوطني للمعارض
مركز أبوظبي للصحة العامة
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
ريال مدريد يؤجل تتويج برشلونة!
الرياضة
ريال مدريد يؤجل تتويج برشلونة!
15 مايو 2025
أطفال يحاولون الحصول على طعام من مطبخ خيري في مخيم جباليا (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: استخدام إسرائيل الغذاء سلاحاً في غزة «جريمة حرب»
15 مايو 2025
إطلاق النار من مدفع أوكراني اتجاه القوات الروسية في خط المواجهة (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: إجراء محادثات سلام مع أوكرانيا لا يزال قائماً
15 مايو 2025
تميم بن حمد ودونالد ترامب خلال جلسة المباحثات الرسمية في الدوحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أمير قطر والرئيس الأميركي يشهدان توقيع اتفاقية ومذكرات تفاهم
15 مايو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©