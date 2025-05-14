2000 خبير يناقشون في أبوظبي «تعزيز الصحة»

أبوظبي (الاتحاد)

تواصلت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، فعاليات المؤتمر العالمي الخامس والعشرين لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي الذي يُعقد في الفترة من 13 إلى 16 مايو الجاري، بمشاركة أكثر من 2000 خبير ومختص في الصحة العامة من أكثر من 100 دولة، في حدث يُعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت الدكتورة أمنيات الهاجري، المديرة التنفيذية لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة، أن المؤتمر يشهد تنظيم أكثر من 300 جلسة علمية تشمل محاضرات رئيسية وورش عمل ومناقشات تفاعلية وعروضاً تقديمية لأفضل الممارسات العالمية في مجالات تعزيز الصحة.

وأضافت: «يتبادل المشاركون من أبوظبي والإمارات والعالم المعرفة والخبرات والنماذج المتميزة التي تسهم في بناء سياسات فعالة وصياغة برامج تطويرية قابلة للتنفيذ تُترجم إلى نتائج واقعية على مستوى الصحة العامة».

ويستعرض البرنامَج العلمي للمؤتمر مجموعة واسعة من القضايا الحيوية، من أبرزها «صحة الكوكب والتكيف مع المتغيرات المناخية» و«الصحة النفسية والرفاه المجتمعي» و«التحول الرقمي في الرعاية الصحية»، إضافة إلى «تعزيز البيئات الصحية في المدارس وأماكن العمل والمدن».

واستعرضت الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتدقيق الصحي في هيئة الصحة بدبي، تجربة دبي في تعزيز الصحة، وبالأخص مشروع «الرفاه النفسي في إمارة دبي».