الخميس 15 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سفير الدولة يقدم أوراق اعتماده إلى رئيسة شمال مقدونيا

عبدالله السبوسي خلال تقديم أوراق اعتماده إلى رئيسة شمال مقدونيا (وام)
15 مايو 2025 01:27

سكوبيه (وام) 

أخبار ذات صلة
الإمارات وأميركا.. عقود من التواصل والشراكة «التاريخية»
الإمارات.. أهم شريك تجاري عربي للولايات المتحدة

قدم عبدالله علي السبوسي، سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية، أوراق اعتماده إلى فخامة الرئيسة غوردانا سيليانوفسكا- دافكوفا، رئيسة جمهورية شمال مقدونيا، سفيراً غير مقيم للدولة لدى جمهورية شمال مقدونيا، ونقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامتها وتمنياتهم لبلادها وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.
من جانبها، حمّلت رئيسة جمهورية شمال مقدونيا، السفير، تحياتها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتها لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.
وأعربت فخامتها عن تمنياتها للسبوسي بالتوفيق في أداء مهامه، مؤكدةً استعداد بلادها لتقديم أشكال الدعم كافة لتسهيل مهامه. من جانبه، عبّر السفير السبوسي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية شمال مقدونيا، وحرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتّى المجالات، بما يُسهم في دعم أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين. وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية شمال مقدونيا، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

شمال مقدونيا
جمهورية شمال مقدونيا
سفير الدولة
الإمارات
سفير الإمارات
عبدالله السبوسي
غوردانا سيليانوفسكا-دافكوفا
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
ريال مدريد يؤجل تتويج برشلونة!
الرياضة
ريال مدريد يؤجل تتويج برشلونة!
15 مايو 2025
أطفال يحاولون الحصول على طعام من مطبخ خيري في مخيم جباليا (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: استخدام إسرائيل الغذاء سلاحاً في غزة «جريمة حرب»
15 مايو 2025
إطلاق النار من مدفع أوكراني اتجاه القوات الروسية في خط المواجهة (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: إجراء محادثات سلام مع أوكرانيا لا يزال قائماً
15 مايو 2025
تميم بن حمد ودونالد ترامب خلال جلسة المباحثات الرسمية في الدوحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أمير قطر والرئيس الأميركي يشهدان توقيع اتفاقية ومذكرات تفاهم
15 مايو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©