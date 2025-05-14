سفير الدولة يقدم أوراق اعتماده إلى رئيسة شمال مقدونيا

سكوبيه (وام)

قدم عبدالله علي السبوسي، سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية، أوراق اعتماده إلى فخامة الرئيسة غوردانا سيليانوفسكا- دافكوفا، رئيسة جمهورية شمال مقدونيا، سفيراً غير مقيم للدولة لدى جمهورية شمال مقدونيا، ونقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامتها وتمنياتهم لبلادها وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبها، حمّلت رئيسة جمهورية شمال مقدونيا، السفير، تحياتها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتها لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وأعربت فخامتها عن تمنياتها للسبوسي بالتوفيق في أداء مهامه، مؤكدةً استعداد بلادها لتقديم أشكال الدعم كافة لتسهيل مهامه. من جانبه، عبّر السفير السبوسي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية شمال مقدونيا، وحرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتّى المجالات، بما يُسهم في دعم أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين. وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية شمال مقدونيا، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.