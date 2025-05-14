سفير طاجيكستان يشدد على أهمية البحث العلمي في استشراف المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف مركز تريندز للبحوث والاستشارات بمقره في أبوظبي، أشرفجان جولوف، سفير جمهورية طاجيكستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، في حلقة نقاشية ضمن سلسلة «حوار تريندز العالمي»، التي سلطت الضوء على الدور الحيوي للمراكز البحثية والفكرية في تحليل القضايا العالمية المعاصرة واستشراف مستقبلها، بالإضافة إلى دورها المحوري في دفع عجلة التنمية المستدامة.

في بداية الحوار، أطلع أشرفجان جولوف باحثي تريندز على مبادرات الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان في الأمم المتحدة، والتي تركز بشكل خاص على قضايا المياه، والتنمية المستدامة، وأهمية الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية، مؤكداً أهمية التعاون في مجال البحث العلمي باعتباره إحدى الركائز الأساسية للتقدم والازدهار.

وأشاد السفير الطاجيكي بجهود «تريندز» البحثية وإصداراته المتميزة، معرباً عن تطلعه لمساهمة المركز في المؤتمرات العالمية المتخصصة.

وقد وجَّه السفير دعوة لمركز «تريندز» للمشاركة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول العقد الدولي للعمل «المياه من أجل التنمية المستدامة» 2018 - 2028.

وأشار إلى أن المؤتمر الذي سيعقد في دوشنبه، بطاجيكستان، وتستضيفه الحكومة الطاجيكية بالتعاون مع الأمم المتحدة.

من جانبه، رحب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، بسفير طاجيكستان، وقدم نبذة عن طبيعة عمل المركز.