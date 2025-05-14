سيف بن زايد يلتقي وزير الشؤون الداخلية البيلاروسي

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، معالي وزير الشؤون الداخلية البيلاروسي، إيفان كوبراكوف، بجمهورية بيلاروسيا.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك في العمل الشرطي والتنسيق الأمني، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز الجهود في مكافحة الجريمة المنظمة، وجرى التأكيد على حرص قيادتي البلدين الصديقين على توثيق الشراكة، وتوسيع آفاق العمل المشترك في مواجهة التحديات الأمنية المتجددة، بما يدعم أمن المجتمعات ويرسخ استقرارها.

حضر اللقاء اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وعدد من ضباط وزارة الداخلية، وأعضاء الوفد المرافق لمعالي الوزير البيلاروسي.