سيف بن زايد يلتقي نائب رئيس الوزراء الصربي

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معالي إيفيتسا داتشيتش، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بجمهورية صربيا.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات القائمة بين البلدين الصديقين، وسبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، بما يلبّي تطلعات قيادتي البلدين الصديقين وشعبيهما نحو علاقات أكثر عمقاً واستدامة، كما تم تناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق الدولي لمواجهة التحديات الأمنية، وبناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً لمجتمعاتنا والعالم.

حضر اللقاء اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وعدد من ضباط وزارة الداخلية، إلى جانب أعضاء الوفد المرافق لمعالي الوزير الصربي.