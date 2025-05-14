باحثان لـ«الاتحاد»: أميركا ترى الإمارات شريكاً جديراً بالثقة

أحمد عاطف (القاهرة)

أوضح خبراء ومحللون، تحدثوا لـ«الاتحاد»، أن الولايات المتحدة تنظر إلى الإمارات كشريك استراتيجي مهم يلعب دوراً محورياً على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرين إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع بين البلدين تسهم في ترسيخ شراكتهما الشاملة، حيث تُعد الدولة مركزاً رئيسياً للشركات الأميركية في المنطقة.

وشدد الباحث الأميركي، تشارلز باومان، على أن العلاقات الإماراتية الأميركية تمثل نموذجاً نادراً في السياسة الدولية، يجمع بين العمق الاستراتيجي والتعاون العملي المتكامل، مؤكداً أن الإمارات أثبتت أنها شريك يعتمد عليه في مختلف الملفات الأمنية والاقتصادية والتنموية، حيث تقوم بدور مهم في دعم الاستقرار الإقليمي، وترتبط بعلاقة متميزة مع واشنطن، مبنية على التنسيق والتفاهم العميق.

وذكر باومان، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الإمارات تتفاعل مع المتغيرات الدولية بسياسة حكيمة تعزز التوازن، وتحرص على بناء علاقات اقتصادية وتجارية ناجحة مع مختلف القوى العالمية، دون أن يؤثر ذلك على متانة التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الإمارات تلعب دوراً متزايد الأهمية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وتسعى باستمرار إلى دعم جهود السلام والتنمية، وتبنّي سياسات اقتصادية متقدمة جعلت منها نموذجاً يحتذى به في التطوير والاستثمار، موضحاً أن الحضور الاقتصادي الإماراتي الفاعل في الولايات المتحدة، سواء من خلال الاستثمارات السيادية أو التعاون في التكنولوجيا والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والفضاء، يعكس ثقة متبادلة، وإيماناً مشتركاً بإمكانية تطوير العلاقات نحو آفاق أوسع.

وقال الباحث الأميركي، إن الولايات المتحدة ترى في الإمارات شريكاً استراتيجياً مهماً ومؤثراً، وتقوم العلاقة بين البلدين على أسس راسخة من التعاون والتنسيق والتشاور والمصالح المشتركة، ما يجعلها من أقوى العلاقات الثنائية في المنطقة.



تعاون بارز

من جانبها، أوضحت الباحثة الأميركية، إيرينا تسوكرمان، أن العلاقة بين الإمارات والولايات المتحدة تعد نموذجاً متقدماً للشراكة الاستراتيجية، حيث تظهر الدولة كفاءة عالية وتعاوناً بارزاً في ملفات رئيسية تشمل مكافحة الإرهاب، وأمن الملاحة البحرية، واستقرار أسواق الطاقة.

وذكرت تسوكرمان، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن التعاون الإماراتي الأميركي يعكس فهماً مشتركاً لطبيعة التحديات في المنطقة والعالم، مشيرة إلى أن الشراكة بين البلدين تقوم على أسس «براغماتية» واقعية، حيث يحرصان على تعزيز المصالح المشتركة من خلال العمل المؤسسي والتنسيق الدائم، بما يضمن استمرارية العلاقات وتطورها.

ونوهت بأن المؤسسات الأميركية، سواء العسكرية أو الدبلوماسية، ترى في الإمارات شريكاً جديراً بالثقة، يتمتع بقدرات تنفيذية متقدمة، ويعمل ضمن إطار تعاون منضبط ومنسق مع واشنطن.