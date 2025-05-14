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علوم الدار

أحمد بن محمد: نتبنى التقنيات الأكثر تطوراً على مستوى العالم

أحمد بن محمد خلال الجولة (من المصدر)
15 مايو 2025 01:28

دبي (الاتحاد)

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زار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، معرض القمة الشرطية العالمية، في مركز دبي التجاري العالمي، وتحمل شعار «تصميم المستقبل القادم في العمل الشرطي»، ويحضرها لفيف من القيادات الشرطية على مستوى العالم.
واطلع سموه، خلال جولة في المعرض، رافقه فيها معالي الفريق عبد الله خليفة المرّي، القائد العام لشرطة دبي، على أبرز ما يقدمه العارضون، والذين تجاوز عددهم 200 عارض من مختلف الشركات والمؤسسات البارزة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، والشريكة مع مؤسسة إنفاذ القانون على مستوى العالم، من حلول تسهم في تعزيز الأمن والأمان في المجتمعات.
وزار سموه المنصة الرئيسة للقيادة العامة لشرطة دبي في المعرض، حيث اطلع على دورية «غياث التدريبية الافتراضية»، المستخدمة في تدريب وتأهيل مسؤولي وسائقي الدوريات في الإدارة العامة للمرور ومراكز الشرطة، عبر ما تحتويه من تطبيقات افتراضية وسيناريوهات تحاكي العمليات الشرطية على أرض الواقع.
وأثنى سمو النائب الثاني لحاكم دبي على جهود شرطة دبي في مواكبة التقدم العالمي وتبني التقنيات الأكثر تطوراً على مستوى العالم، وما تقوم به من ابتكارات وما تقدمه من إسهامات تعزز من مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة، حيث أثمرت هذه الجهود تحقيق معدلات أمن وأمان تعد من الأعلى على مستوى العالم، مؤكداً سموه أن مستوى الأداء المتطور لشرطة دبي هو نتائج رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تولي جل اهتمامها لضمان أمن وسلامة كل مكونات المجتمع من أفراد ومؤسسات في الأوقات كافة.
واستمع سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح حول الدورية التي طورتها شرطة دبي في إطار جهودها الابتكارية الهادفة إلى توفير خدمات تدريبية لكوادرها بمواصفات عالمية، وبناء نظم تعلُّم ذكية تواكب التطورات والتوجهات المستقبلية في عالم التدريب والتطوير والتأهيل للموارد البشرية.

أحمد بن محمد
دبي
الإمارات
أحمد بن محمد بن راشد
القمة الشرطية العالمية
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