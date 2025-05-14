منصور بن محمد يزور معرض القمة الشرطية

دبي (الاتحاد)

زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، معرض القمة الشرطية العالمية، المقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في مركز دبي التجاري العالمي، ويختتم أعماله اليوم، حيث اطلع سموه على أبرز الابتكارات والتقنيات الحديثة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المستخدمة في تعزيز منظومة العمل الشرطي والأمني، وتحقيق أعلى معايير السلامة والأمان في المجتمعات.

واستمع سموه، خلال جولته في المعرض، والتي رافقه خلالها معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي إلى شرح من العارضين، الذين تجاوز عددهم 200 جهة عارضة من مختلف الشركات والمؤسسات البارزة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، والشريكة مع مؤسسة إنفاذ القانون على مستوى العالم في إيجاد الحلول التي تعزز الأمن والأمان.

واطلع سموه على الحلول المتقدمة في مجال التكنولوجيا الأمنية، والبرامج المتخصصة في نظم المعلومات الجغرافية والتحليلات المكانية، والحلول الأمنية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الأمنية، والتقنيات المتقدمة في مجال التحاليل الجنائية والأدلة الجنائية.

كما شاهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ما تعرضه شركات الأمن السيبراني من الحلول المتقدمة في مجال الأمن السيبراني، وتحليل البيانات الرقمية، والتحقيقات الجنائية الرقمية، إلى جانب الحلول التي قدمتها شركات المراقبة والتكنولوجيا في مجال أنظمة المراقبة بالفيديو، والمراقبة الشبكية والطائرات دون طيار.