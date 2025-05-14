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علوم الدار

سعود بن صقر يلتقي طلبة الصف الأول في أكاديمية رأس الخيمة

سعود بن صقر يلتقي طلبة الصف الأول في أكاديمية رأس الخيمة
15 مايو 2025

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الاستثمار في التعليم الأساسي هو استثمار في مستقبل الوطن ونهضته المستدامة، وفي اللبنة الأولى لبناء شخصية الطلبة وتنمية مهاراتهم ومعارفهم على أسس راسخة من القيم الأخلاقية والوطنية، وتعزيز روح الولاء والانتماء في نفوسهم.
جاء ذلك خلال استقبال سموه، في استراحة جبل جيس، لأبنائه طلبة الصف الأول في أكاديمية رأس الخيمة - خزام، يرافقهم أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، وذلك في إطار حرص سموه السنوي على اللقاء بهم لمتابعة مسيرتهم التعليمية والتربوية.

وأشاد سموه بالبرامج التعليمية المتقدمة التي توفرها دولة الإمارات لأبنائها الطلبة في مختلف المراحل، ولا سيما المرحلة الأساسية التي تُعد ركناً أساسياً في المنظومة التعليمية الشاملة، بما يسهم في بناء جيل واعٍ قادر على تحمّل مسؤوليات المستقبل وتحدياته، مؤكدا سموه أن الارتقاء بجودة التعليم الأساسي يعزز من تقدم الوطن واستدامة مسيرته التنموية.
كما أثنى سموه على المناهج التعليمية المتكاملة في أكاديمية رأس الخيمة، التي تضع تكوين شخصية الطالب وتشجيعه على حب القراءة والاطلاع في مقدمة أولوياتها، إلى جانب ما تقدمه من برامج نوعية لتعليم اللغة العربية لطلبة الصف الأول من غير الناطقين بها من أبناء المقيمين، مشدداً على أهمية تحفيز الطلبة على التعبير عن أنفسهم وممارسة هواياتهم الرياضية والثقافية في بيئة تعليمية آمنة وسعيدة.

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وتبادل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الأحاديث الودية مع أبنائه الطلبة، وأجاب على أسئلتهم العفوية التي أدخلت البهجة إلى نفوسهم، وتعرّف سموه إلى اهتماماتهم وهواياتهم، في لقاء ساده التفاعل الإيجابي والفرح.
وفي ختام اللقاء، تابع سموه أبناءه الطلبة وهم يزرعون نبتة «الريحان» على جبل جيس، في مبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي لديهم، وترسيخ قيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية من خلال أنشطة عملية تُسهم في تعميق ارتباطهم بالبيئة الطبيعية.

المصدر: وام
سعود بن صقر
حاكم رأس الخيمة
رأس الخيمة
أكاديمية رأس الخيمة
التعليم
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