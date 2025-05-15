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بلدية أبوظبي تفوز بجائزة «قائد الاستدامة»

بلدية أبوظبي تفوز بجائزة «قائد الاستدامة»
15 مايو 2025 12:26

فازت دائرة البلديات والنقل، ممثلة ببلدية مدينة أبوظبي، بجائزة «قائد الاستدامة»، التي تمنحها مجموعة أبوظبي للاستدامة، وذلك تقديراً لمساهمة البلدية في تحقيق رؤية إمارة أبوظبي نحو التنمية المستدامة، وترسيخاً لريادتها بين الجهات الحكومية في هذا الجانب.

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وحصلت الدكتورة هدى خليفة السالمي، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي، على المركز الأول في فئة «قائد الاستدامة»، ضمن جوائز ريادة الأعمال المستدامة للعام 2025، التي تنظم برعاية هيئة البيئة - أبوظبي، حيث يجسد هذا الإنجاز تميز الكوادر الوطنية في البلدية، ويعكس احترافية فريق العمل والتزامه برؤيتها نحو الريادة والاستدامة، بما يعزز من مكانتها، محلياً ودولياً.

يأتي هذا التكريم تقديراً للمبادرات التي تنفذها بلدية مدينة أبوظبي، للإسهام في تقليل استهلاك الطاقة في المباني، وتحسين جودة الهواء في المناطق الحضرية، وتعزيز التنوع البيولوجي، وكذلك دمج البنية التحتية الخضراء في التخطيط العمراني، حيث حقق ذلك نجاحاً كبيراً في خفض تكاليف تبريد المباني، وتعزيز بيئة حضرية أكثر استدامة، وإعادة استخدام المياه الرمادية بمباني البلدية في أنظمة إعادة التدوير والزراعة المائية، وتطبيق أنظمة إدارة الطاقة لتحقيق انخفاض كبير في استهلاك الطاقة.

المصدر: وام
بلدية أبوظبي
الاستدامة
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