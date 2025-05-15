حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرقة بالشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس ضاحية الرقة في مدينة الشارقة.

ونصّ المرسوم على أن يُشكل مجلس ضاحية الرقة في مدينة الشارقة برئاسة حميد محمد العمراني الشامسي، وعضوية كل من:

1. عمار سالم القطي النعيمي.

2. علي شريف الحواي.

3. مايد خلف سالم العويس.

4. محمد خلفان حريمل الشامسي.

5. محمد عبيد راشد النعيمي.

6. رفيعة راشد غانم إدريس الشامسي.

7. فاطمة خلفان عبيد بوسريح العليلي.

كما نصّ المرسوم على أن ينتخِب المجلس نائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحلّ نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه.

كما نصّ المرسوم على أن تكون مدة العضوية في مجلس الضاحية أربع سنوات، تبدأ من تاريخ تشكيله ويستمر في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته، إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم لدورة واحدة.