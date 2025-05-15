سلطان القاسمي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة الأميركية في الشارقة ونظيرتها بالقاهرة

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة الأميركية في الشارقة والجامعة الأميركية في القاهرة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله حرم الجامعة، الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، ومارك ترنيدج رئيس مجلس أمناء الجامعة الأميركية في القاهرة، وعدد من كبار المسؤولين في القطاع الأكاديمي وممثلي الجامعتين.

وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور تود لورسين مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، والدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأميركية في القاهرة.

بحسب مذكرة التفاهم، تتعاون المؤسستان في مجموعة واسعة من المبادرات الأكاديمية والاستراتيجية تشمل تبادل أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة والتقديم المشترك على المنح البحثية، بالإضافة إلى الإشراف المشترك على رسائل طلبة الدراسات العليا.

نصت مذكرة التفاهم على تطوير برامج أكاديمية مزدوجة وبرامج قصيرة الأجل، وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات وندوات دولية مشتركة، كما ستعمل الجامعتان على تطوير المناهج والتعليم والتعلم، إلى جانب التدريب وتقديم الاستشارات، وتبادل البيانات المؤسسية لأغراض المقارنة المرجعية الاستراتيجية، وتسهيل الوصول المتبادل إلى مصادر المكتبة وفقاً للأنظمة والقيود الخاصة بحقوق النشر والتراخيص.

تمثل الشراكة بين الجامعة الأميركية في الشارقة والجامعة الأميركية في القاهرة تقارباً استراتيجياً بين مؤسستين أكاديميتين رائدتين تتشاركان الالتزام بالارتقاء بالتعليم العالي من خلال التعاون العالمي، والذي يشمل مجالات واسعة مثل تبادل أعضاء الهيئة التدريسية والأبحاث المشتركة، والشهادات العلمية المزدوجة، والمقارنات المرجعية الاستراتيجية.

يهدف الطرفان، من خلال هذه المذكرة، إلى توفير منصة قوية للابتكار وتطوير المواهب وتحقيق أثر أكاديمي واسع، وتسعى الجامعتان إلى ترسيخ نموذج يُحتذى به يُعبر عن دور الجامعات الإقليمية في تشكيل مستقبل التعليم.

ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسستين، وأهمية توسيع مجالات الشراكة في ميادين التعليم والتدريب والابتكار، بما يُسهم في الارتقاء بمستوى البرامج الأكاديمية وتبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين.

وتبادل صاحب السمو حاكم الشارقة ووفد الجامعة الأميركية في القاهرة الهدايا التذكارية، شاكرين سموه على حفاوة الاستقبال ومثمنين جهود سموه في دعم العملية التعليمية والأكاديمية والبحث العلمي.