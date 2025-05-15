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علوم الدار

يرافقه ولي عهد أبوظبي.. الرئيس الأميركي يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

يرافقه ولي عهد أبوظبي.. الرئيس الأميركي يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
15 مايو 2025 21:10

زار فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، يرافقه سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. 

واستهل فخامة الرئيس الأميركي والوفد المرافق الجولة بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم، الذي أرسى دعائم نشر وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.

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وتجول فخامته والوفد المرافق في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث اطلعوا على رسالة الجامع التي تعكس قيم تعزيز الحوار الحضاري بين مختلف الثقافات والأديان، ودور مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري مع شعوب العالم.

واطلع فخامة الرئيس الأميركي والوفد المرافق على تاريخ تأسيس الجامع، وما يتميز به هذا الصرح الكبير من جماليات فنية تعكس حضارة العمارة الإسلامية على مر العصور، من خلال استخدام تصاميم وفنون هندسية تترجم جمالية الثقافة العربية والإسلامية العريقة.

المصدر: وام
دونلد ترامب
خالد بن محمد بن زايد
جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
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