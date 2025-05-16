«الشعبة البرلمانية»: الإمارات نموذج في بناء مؤسسات فعالة

جاكرتا (الاتحاد)

أكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية، أن دولة الإمارات شكلت منذ تأسيسها نموذجاً ملهماً في ترسيخ مفاهيم الحوكمة الرشيدة، من خلال إنشاء مؤسسات راسخة تتسم بالكفاءة والشفافية، وتعمل ضمن أطر تشريعية ورقابية واضحة.

جاء ذلك، في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية التي ألقاها الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أمس، خلال الجلسة العامة للدورة الـ 19 لمؤتمر الاتحاد المنعقد في مقر مجلس النواب بجاكرتا الإندونيسية، تحت عنوان «اليوبيل الفضي للاتحاد الإسلامي: الحَوْكَمة السليمة والمؤسسات القوية كركيزة للمرونة».

وأشار الدكتور الحمادي إلى أن هذه الجهود أسهمت في تحقيق الدولة لإنجازات نوعية على المستوى الدولي، من أبرزها تصدّر الإمارات المركز السابع عالمياً والأول إقليمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، لتؤكد مكانتها واحدة من أكثر دول العالم قدرة على بناء مؤسسات تنافسية وفعالة تُعلي من قيم الشفافية والكفاءة.