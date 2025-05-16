توعية مرورية بالعبور الآمن لطلبة مدارس أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع «أبوظبي للتنقل»، و«بنك أبوظبي الأول»، مبادرة توعوية لطلبة المدارس، ضمن فعاليات أسبوع الأمم المتحدة العالمي الـ8 للسلامة المرورية، في إطار جهودها في تعزيز مفهوم السلامة المرورية بالمجتمع، وتوعية الطلاب بأهمية عبور الطريق في الأماكن المخصصة لعبور المشاة، والحرص على الالتزام بتدابير السلامة الوقائية عند استخدام الدراجات الهوائية والسكوترات الكهربائية.

وقدّم بنك أبوظبي الأول، الهدايا لطلبة المدارس، وكذلك مركز النقل المتكامل محاضرة ميدانية، إلى جانب توزيع خوذ السلامة وكتيبات التوعوية التي توضح السلوكيات الصحيحة أثناء عبور الطريق، مثل التأكد من خلو الطريق من المركبات، واستخدام المسارات المخصصة للمشاة.