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«الوطنية لحقوق الإنسان» تنظم زيارتها الثالثة لسكنات العمال في الشارقة

وفد الهيئة خلال الزيارة
16 مايو 2025 04:08

الشارقة (وام)

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نظّمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، زيارة ميدانية تفقدية إلى أحد سكنات العمال في إمارة الشارقة، وذلك في إطار زياراتها الدورية لمتابعة أوضاع العمال، وضمان تمتعهم بحقوقهم التي كفلتها التشريعات الوطنية، والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وترأس وفد الهيئة، خلال الزيارة، نور السويدي، عضو مجلس أمناء الهيئة، وضم الوفد كلاً من محمد الحمادي، والدكتور عبدالعزيز النومان، عضوي مجلس أمناء الهيئة، والدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة، إضافة إلى عدد من موظفي الهيئة، وأعضاء الفريق الفني والتخصصي في مجال الحقوق العمالية.
وعقد أعضاء الوفد، خلال الزيارة، سلسلة من اللقاءات الجانبية مع عدد من العمال المقيمين في السكن؛ حيث استمع الفريق إلى ملاحظاتهم ومداخلاتهم المتعلقة بالظروف المعيشية وبيئة العمل، بهدف تقييم الأوضاع بشكل مباشر على أرض الواقع، وتقديم التوصيات والمقترحات التي من شأنها دعم وتعزيز حقوق العمال في الدولة.
وقال مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: «إن الهيئة تواصل جهودها الحثيثة في تعزيز وحماية حقوق العمال في الإمارات»، مشيراً إلى أن هذه الزيارة الثالثة تأتي في إطار نهج الهيئة القائم على المتابعة الميدانية المستمرة لأوضاع العمال، والحرص على ضمان بيئة عمل آمنة وظروف معيشية لائقة تحفظ كرامتهم، وتعزز من رفاهيتهم.
وأضاف: «الهيئة ستواصل تنفيذ سلسلة من الزيارات الميدانية على مستوى الدولة، حرصاً منها على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتوثيق التواصل المباشر مع مختلف الفئات المجتمعية، بما يرسّخ مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية في أوجه الحياة العملية والمعيشية كافة».

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الشارقة
العمال
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مقصود كروز
حقوق العمال
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